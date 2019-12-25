Террористы устроили атаки против военных в провинции Пактия.

В Афганистане 15 военных погибли при атаке боевиков. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на главу района Патан Эйда Мохаммада Ахмадзая. Специалист рассказал, что после атаки террористов страна лишилась по меньшей мере 15 представителей национальной армии и пограничных войск. Еще девять военнослужащих получили ранения.

Эйд Мохаммад Ахмадзай заметил, что за нападением стоят представители запрещенной на территории России террористической организации "Талибан". Они совершили несколько атак в провинции Пактия, расположенной на востоке Афганистана.

Прошлой ночью боевики атаковали три армейских и пограничных КПП... столкновения продолжались до утра Эйд Мохаммад Ахмадзай, глава района Патан

Очевидцы добавили, что боевикам удалось взять верх над солдатами. Однако местные власти опровергли информацию от жителей. Он заметил, что несколько террористов было убито или ранено.

Австралийского спецназовца уличили в убийстве безоружного инвалида в Афганистане.