Минобороны не имеет подтверждающих свидетельств такого "сговора".

Пентагон не располагает подтверждениями "сговора" России с талибами. Об этом журналистам рассказал официальный представитель ведомства Джонатан Хоффман. Чиновник объяснил, что американское министерство обороны продолжает изучать разведывательные данные о том, что сотрудники российского ГРУ "занимались злонамеренной деятельностью", направленной против США и коалиции союзников в Афганистане.

Минобороны не имеет свидетельств, которые могли бы подтвердить недавние предположения, которые можно найти в открытых репортажах прессы заявление Джонатана Хоффмана

В Пентагоне добавили, что воспринимают любую информацию, связанную с угрозой американским военнослужащим серьезно. Ранее New York Times сослались на анонимных разведчиков, которые заявили о том, что РФ предложила вознаграждение боевикам за атаку на солдат США в Афганистане. Журналисты добавили, что Дональд Трамп был проинформирован об этом.

В Кремле считают уткой публикацию о сговоре России с талибами.

Видео: Youtube/NBC News