The Drive оценил внешний облик создаваемого самолета в Комсомольске-на-Амуре.

The Drive оценил второй серийный истребитель Су-57. Журналисты прокомментировали снимки, опубликованные разработчиками. На кадрах виден образец второго российского перспективного самолета Су-57. Кадры сняты во время посещения главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу авиастроительного завода в Комсомольске-на-Амуре.

Этот самолет известен на заводе как Т-50С-2 и имеет серийный номер 51002. Интересно, что на изображениях четко видна инфракрасная система наведения 101КС-В, установленная в носовой части материал The Drive

Эксперты рассказали, что на самолете можно увидеть смещенный зонд дозаправки самолета в воздухе, а также еще неокрашенный носовой обтекатель, созданный из композитного материала. Военные аналитики напомнили, что передние закрылки изготовлены специально для маневрирования. Они напомнили журналистам "утиные". Внимание специалистов привлекли модифицированные асимметричные воздухозаборники. В их основании на передних кромках находятся сдвоенные вертикальные стабилизаторы.

Обновление связано с требованиями к охлаждению систем, поддерживаемых двумя воздушными лопастями со спинными плавниками на широких установках двигателя материал The Drive

Напомним, что первый серийный образец Су-57 разбился во время летных испытаний в 2019 году.

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