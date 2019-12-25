Шойгу проверил в Комсомольске-на-Амуре выполнение гособоронзаказа

Глава Минобороны посетил завод КнААЗ.

Сергей Шойгу проверил в Комсомольске-на-Амуре выполнение государственного оборонного заказа. Глава Минобороны посетил с рабочим визитом авиастроительный завод, на котором изготавливаются истребители Су-35С и Су-57. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В частности, Шойгу интересовала механообрабатывающая часть производства, включая цех по обработке алюминиевых сплавов. По словам министра, завод должен быть готов к выполнению масштабного гособоронзаказа. Генеральный директор КнААЗ Илья Тарасенко напомнил, что согласно контракту предприятие создаст 76 самолетов Су-57 до 2028 года.

Напомним, что согласно контракту завод передал в 2020 году Минобороны четыре самолета Су-35С для пилотажной группы "Русские витязи". К концу текущего года Военно-космические силы России также получат на вооружение шесть новых Су-35С.

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