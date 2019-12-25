Глава Минобороны проверил работу нового многофункционального центра в Петропавловске-Камчатском.

Сергей Шойгу открыл новый медицинский центр на Камчатке. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России. Глава ведомства 11 августа проверил работу учреждения в Петропавловске-Камчатском.

Многофункциональный медицинский центр на 60-койкомест построен в Петропавловске-Камчатском в соответствии с санитарно-эпидемиологическими и строительными нормами Денис Локтионов, подполковник медицинской службы

Начальник медцентра рассказал министру обороны России, что строительство центра на Камчатке позволит безопасно для персонала принимать и лечить пациентов с различными заболеваниями. Новый медцентр создавался по поручению президента Владимира Путина. Его возвели в рекордно короткие сроки. В первую очередь медикам центр необходим для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

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