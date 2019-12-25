Глава Минобороны России рассказал, кто получат дополнительные выплаты среди военных.

Сергей Шойгу рассказал о новых надбавках для российских военных. Об этом глава Минобороны России заявил во время тематического селекторного совещания. По словам чиновника, с 1 июля пилоты, моряки разведчики и ракетчики получают специальные надбавки к действующему окладу.

Дополнительная выплата устанавливается в соответствии с воинской должностью. Для офицеров она составляет 100% оклада, для сержантов и прапорщиков - 110%, для солдат - 120%. Соответствующие выплаты получат более 45 тысяч военнослужащих.

Глава Минобороны России заметил, что средний размер выплаты для военного РФ составляет 23 тысячи рублей ежемесячно.

Путин поблагодарил Шойгу за организацию парада ко Дню ВМФ в Петербурге.