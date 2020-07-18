В России по решению президента Владимира Путина 17 июля объявлена внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов.

В субботу, 18 июля, стало известно о том, что состоялись переговоры Шойгу с министром обороны Азербайджана. Об этом сообщают РИА новости.

В субботу утром по инициативе Баку состоялся телефонный разговор министра обороны Азербайджана Закира Гасанова с главой российского ведомства Сергеем Шойгу сказано в сообщении

Отмечается, что Шойгу с министром обороны Азербайджана обсудили различные вопросы, которые касаются взаимоотношений и сотрудничества военных ведомств.

Напомним, что ранее президент России объявил внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов.

Ранее мы сообщали о том, что российские истребители перехватили самолет-разведчик ВВС Норвегии.

Видео:Минобороны Азербайджана