В субботу, 18 июля, стало известно о том, что состоялись переговоры Шойгу с министром обороны Азербайджана. Об этом сообщают РИА новости.
В субботу утром по инициативе Баку состоялся телефонный разговор министра обороны Азербайджана Закира Гасанова с главой российского ведомства Сергеем Шойгу
сказано в сообщении
Отмечается, что Шойгу с министром обороны Азербайджана обсудили различные вопросы, которые касаются взаимоотношений и сотрудничества военных ведомств.
Напомним, что ранее президент России объявил внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов.
Ранее мы сообщали о том, что российские истребители перехватили самолет-разведчик ВВС Норвегии.
Видео:Минобороны Азербайджана
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все