Путин поблагодарил Шойгу за организацию парада ко Дню ВМФ в Петербурге

Президент поблагодарил личный состав и всех участников парада.

Президент России Владимир Путин поблагодарил министра обороны Сергея Шойгу за организацию Главного военно-морского парада в Петербурге.

Путин поблагодарил также всех участников такого большого, масштабного и важного мероприятия. Шойгу уточнил, что офицеры и командование флота готовились и ждали парада. Он также отметил, что России есть что показать, ведь сейчас идет активное и серьезное вооружение.

Ранее мы писали, что небо Петербурга озарят 3 тысячи фейерверков в честь Дня ВМФ.

Видео: Piter.TV