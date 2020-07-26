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Путин поблагодарил Шойгу за организацию парада ко Дню ВМФ в Петербурге

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Президент поблагодарил личный состав и всех участников парада.

Президент России Владимир Путин поблагодарил министра обороны Сергея Шойгу за организацию Главного военно-морского парада в Петербурге.

Путин поблагодарил также всех участников такого большого, масштабного и важного мероприятия. Шойгу уточнил, что офицеры и командование флота готовились и ждали парада. Он также отметил, что России есть что показать, ведь сейчас идет активное и серьезное вооружение. 

Ранее мы писали, что небо Петербурга озарят 3 тысячи фейерверков в честь Дня ВМФ.

Видео: Piter.TV

Теги: день вмф, парад ко дню вмф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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