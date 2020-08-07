СМИ: задержанные в Минске стали жертвами провокации спецслужб Украины

Согласившихся якобы разбили на пять групп, первая должна была отправится в Минск 24 июля.

Задержанные в Минске стали жертвами провокации спецслужб Украины. Об этом пишет "Комсомольская правда".

В материале говорится, что некие "кураторы", которые выдавали себя за работников "Роснефти", искали среди бывших участников ЧВК "Вагнер" людей для охраны нефтяных объектов за рубежом. Издание пишет, что они должны были направится для охраны нефтяных объектов в Венесуэлу.

Согласившихся якобы разбили на пять групп, первая должна была отправится в Минск 24 июля.

В первой партии - "Шамана" - были преимущественно люди, имевшие раньше украинское гражданство и повоевавшие в Донбассе. цитата из статьи "КП"

Группа должна была лететь по маршруту Стамбул - Гавана – Каракас. Глава группы "Шаман" получил копии билетов. Позже оказалось, что они были куплены на Украине. Пока группа собиралась в путь, их билеты аннулировали и поменяли дату рейса — на 30 июля. При этом их даже не поставили в известность.

Старые билеты на 25 число было приказано порвать. Это значит, что были порваны улики, которые бы привели к украинскими спецслужбам, пишет "КП".

По итогу можно констатировать, что украинские спецслужбы умудрились создать фейковый проект, в который вовлекли 180 граждан России

Ранее Лукашенко рассказал об украинских корнях и разговоре с Шойгу.

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