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Лукашенко рассказал об украинских корнях и разговоре с Шойгу
Сегодня, 16:23
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matveyvn

Лукашенко рассказал об украинских корнях и разговоре с Шойгу

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По его словам, он не побежит в Москву, потому что у него нет на это денег.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об украинских корнях и разговоре с министром обороны России Сергеем Шойгу. Об этом пишет главный редактор издания "Гордон" Алеся Бацман.

Глава республики порассуждал о варианте бегства в Россию.

Меня могут и застрелить. Но никуда не побегу.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

По его словам, он не побежит в Москву, потому что у него нет на это денег. Говоря бывшем президенте Украине Викторе Януковиче, как раз бежавшем в Россию, Лукашенко подчеркнул, что "всё ему простил". Также он добавил, что они несколько раз созванивались.

Лукашенко рассказал о своём украинском происхождении и отметил, что его "корни между Киевом и Черниговом зарыты". Говоря о разговоре с Сергеем Шойгу, он привёл их диалог: "Сергей, вам не кажется, что вы слишком далеко зашли с Украиной?" — "Кажется", — ответил мне Шойгу".

Президент Белоруссии поговорил и о Крыме, заявив, что пошёл бы за него воевать.

Ранее Россия призвала Белоруссию отпустить бойцов ЧВК домой.

Теги: белоруссия, гордон, лукашенко
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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