Россия призвала Белоруссию отпустить бойцов ЧВК домой

Мария Захарова напомнила, что вина задержанных граждан РФ ничем не доказана.

Россия призвала Белоруссию отпустить бойцов ЧВК "Вагнера" домой. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на заявление официального представителя российского МИД Марию Захарову.

Еще раз повторяем. Вина задержанных в Белоруссии граждан ничем не доказана. Они должны вернуться в Россию Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Напомним, что в рамках обращения к нации 4 августа Александр Лукашенко заявил, что кроме уже задержанных граждан РФ белорусским властям известно об еще одном отряде бойцов. Они якобы переброшены на юг республики. По словам президента Белоруссии, представители частного военного формирования прибыли ради дестабилизации обстановки во время избирательной кампании. Сейчас задержанных россиян обвиняют в попытках организовать теракты.

Посольство РФ ответило на доклад США о "российской пропаганде".

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