Представительница МИД РФ прокомментировала заявление Майка Помпео.

Мария Захарова оценила обещание США заплатить за данные о вмешательстве в выборы. Об этом официальный представитель российского МИД написала в собственном аккаунте на Facebook. Чиновница прокомментировала заявление Госдепартамента о том, что чиновники готовы материально наградить людей, которые имеют данные о вмешательстве в американские выборы. Мария Захарова считает, что после заявления Майка Помпео сайт Госдепартамента США "ляжет от доносов на соседей".

Напомним, что государственный секретарь США Майк Помпео заявил о том, что в стране действует программа "Награда за справедливость". За идентификацию или обнаружение преступников полагается выплата. Власти разыскивают людей, которые под влиянием иностранных государств могут вмешаться в президентские выборы в стране. Чиновник упомянул, что данная программа касается как России, так и других "злонамеренных действующих лиц".

Захарова считает, что на фоне пандемии россияне осознали своё единство.

Видео: МИД России