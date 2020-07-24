В МИД назвали цели провокаций со стороны США

Мария Захарова заявила, что Вашингтон пытается столкнуть Россию и Китай.

В МИД России назвали цели провокаций со стороны США. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на официального представителя ведомства Марию Захарову. По словам чиновницы, основными мишенями Вашингтона в медийном пространстве стали РФ и Китай.

Теперь это не просто агрессивная риторика, подкрепленная не менее агрессивными действиями. Теперь это попытка спровоцировать некое столкновение в публичной сфере Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Эксперт добавила, что у США не получится спровоцировать столкновение между Россией и Китаем. По словам Захаровой, приоритетом для внешней политики Москвы является укрепление равноправного партнерства и стратегического взаимодействия с Пекином.

Этот курс носит устойчивый, долгосрочный характер, отвечает задачам укрепления добрососедства и обеспечения развития России и Китая Мария Захарова, официальный представитель МИД России

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