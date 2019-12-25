Захарова высмеяла просьбу Зеленского расшифровать минские соглашения

Представитель МИД РФ высказала готовность помочь президенту Украины с расшифровкой документа.

Мария Захарова высмеяла просьбу Владимира Зеленского расшифровать минские соглашения. Об этом официальный представитель российского МИД заявила во время выступления в программе Владимира Соловьева на YouTube.

Я считаю, что когда человек признается, что он не понимает, что написано в договоре, мы можем только ему, во-первых, посочувствовать, а во-вторых, поблагодарить за откровенность Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Чиновница заметила, что теперь она понимает, почему в последние годы "все это буксует". Она пошутила, что Зеленский просто не понимал, что написано в соглашении. По словам Захаровой, МИД России готов помочь президенту Украины с расшифровкой документа.

В МИД рассказали о взаимодействии с Украиной и Грузией по вывозу россиян.