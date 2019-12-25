Мария Захарова: "За рубежом находятся сотни тысяч россиян"

В МИД рассказали, что граждане РФ в любой момент могут захотеть вернуться домой.

За рубежом находятся сотни тысяч россиян. Об этом во время пресс-конференции сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Чиновница добавила, что у каждого из них может возникнуть желание вернуться на родину или необходимость срочно переместиться из одного государства в другое.

Они там живут, работают, учатся, у них там совместные семьи. И каждый день у этих людей что-либо случается, и хорошее, и плохое: рождаются дети, к сожалению, уходят родственники, болеют Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Напомним, что ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что за время пандемии более 286 тысяч граждан РФ смогли вернуться домой при помощи вывозных рейсов из других стран.

Петербуржцев, летевших с Бали, не доставили домой и отправили в московский обсерватор.