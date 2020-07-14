Петербуржцев, летевших с Бали, не доставили домой и отправили в московский обсерватор

Мотивы действия авиакомпании, которая перенесла время рейса из Москвы в Петербург, пока выяснить не удалось.

Россиян, которых летели на вывозном рейсе из Денпасара в Петербург, оставили в обсерваторе в Москве. Подробности рассказал участник произошедшего в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". Вывозной спецрейс отправился с Бали вчера, 13 июля.

По его словам, рейс SU-6296 должен был сделать остановку в Москве, после чего пассажиры вылетели бы в Северную столицу. Однако когда самолет приземлился, мужчина узнал, что рейс в Петербург будет на час раньше, и они на него не успеют.

Петербуржец утверждает, что вернутся в Петербург хотели 77 пассажиров. Все заплатили по 400 евро за билет, альтернативного рейса не было предложено.

Так как россияне должны были соблюдать режим самоизоляции, их доставили в обсерватор в Москве.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что во вторник в Пулково отменили восемь рейсов.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK