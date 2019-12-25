Во вторник в Пулково отменили восемь рейсов

Свои полеты сегодня отменили авиакомпании "Россия", Red Wings и S7.

Во вторник, 14 июля, в петербургском аэропорту Пулково отменили вылет восьми рейсов. Об этом свидетельствуют данные с онлайн-табло воздушной гавани.

Отмена затронула по большей части рейсы внутренних направлений. В частности, люди не смогут сегодня улететь из Петербурга в Екатеринбург, Москву, Симферополь, Тюмень, Сочи и Анапу. Кроме того, отменили самолет, который должен был отправиться в Кишинев.

Свои полеты во вторник отменили авиакомпании "Россия", Red Wings и S7. При этом другие рейсы вылетят из Петербурга в назначенное время.

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