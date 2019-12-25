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Рейс из Ташкента перенесли на неопределенный срок
Сегодня, 20:52
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smirenny

Рейс из Ташкента перенесли на неопределенный срок

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Рейс был запланирован на 13 июля.

Как стало известно в воскресенье, 12 июля, вывозной рейс из Ташкента, который должен был приземлиться в "Пулково" завтра, 13 июля, отменили. Причина пока неизвестна.

Рейс перенесли на неопределенное время. На родину должны были вернуться петербуржцы и жители области. В консульстве отметили, что желающие должны зарегистрироваться на другие рейсы, когда они станут доступны на сайте госуслуг. Заявки, сделанные на этот рейс, отменены. 

Ранее мы писали, что активисты ОНФ и пассажиры поздравили петербургских бортпроводников.

Фото: Pixabay

Теги: вывозной рейс, пулково, рейс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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