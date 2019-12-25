Рейс из Ташкента перенесли на неопределенный срок

Рейс был запланирован на 13 июля.

Как стало известно в воскресенье, 12 июля, вывозной рейс из Ташкента, который должен был приземлиться в "Пулково" завтра, 13 июля, отменили. Причина пока неизвестна.

Рейс перенесли на неопределенное время. На родину должны были вернуться петербуржцы и жители области. В консульстве отметили, что желающие должны зарегистрироваться на другие рейсы, когда они станут доступны на сайте госуслуг. Заявки, сделанные на этот рейс, отменены.

Ранее мы писали, что активисты ОНФ и пассажиры поздравили петербургских бортпроводников.

Фото: Pixabay