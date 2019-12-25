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Активисты ОНФ и пассажиры поздравили петербургских бортпроводников
Сегодня, 14:47
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smirenny

Активисты ОНФ и пассажиры поздравили петербургских бортпроводников

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Стюардесс и стюардов в "Пулково" поздравили с Днем бортпроводника гражданской авиации.

В воскресенье, 12 июля, Общероссийский народный фронт 12 июля поздравил стюардесс и стюардов в "Пулково" с Днем бортпроводника гражданской авиации.

Сотрудников поблагодарили за труд и заботу, а также вручили букеты и подарки. Руководитель ОНФ в Петербурге Андрей Рябоконь отметил, что в рамках акции #СвоихНеБросаем в условиях пандемии было вывезено более 900 пассажиров из 27 стран мира, а также поблагодарил за внимание и поддержку пассажирам.

Ранее мы писали, что в воскресенье в Пулково отменили четыре рейса.

Фото: vk.com/onf_spb

Теги: всемирный день бортпроводника гражданской авиации
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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