Активисты ОНФ и пассажиры поздравили петербургских бортпроводников

Стюардесс и стюардов в "Пулково" поздравили с Днем бортпроводника гражданской авиации.

В воскресенье, 12 июля, Общероссийский народный фронт 12 июля поздравил стюардесс и стюардов в "Пулково" с Днем бортпроводника гражданской авиации.

Сотрудников поблагодарили за труд и заботу, а также вручили букеты и подарки. Руководитель ОНФ в Петербурге Андрей Рябоконь отметил, что в рамках акции #СвоихНеБросаем в условиях пандемии было вывезено более 900 пассажиров из 27 стран мира, а также поблагодарил за внимание и поддержку пассажирам.

Ранее мы писали, что в воскресенье в Пулково отменили четыре рейса.

Фото: vk.com/onf_spb