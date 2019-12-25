В МИД рассказали о взаимодействии с Украиной и Грузией по вывозу россиян

Мария Захарова прокомментировала взаимодействие со странами во время пандемии коронавируса.

В российском МИД рассказали о взаимодействии с Украиной и Грузией по вывозу россиян. Во время пресс-конференции официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что в двумя странами у России сложилось прекрасное взаимодействие по вопросу вывоза граждан РФ в условиях пандемии коронавируса.

Программа объединила нас с теми дипломатами, чиновниками, активистами из стран, с которыми у нас есть крупные политические проблемы и разногласия Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Мария Захарова добавила, что в вопросах вывоза граждан РФ из других стран помогали коллеги из белоруссии, Грузия и другие государства СНГ. По словам чиновницы, программа по вывозу граждан РФ во время пандемии COVID-19 работает не только в интересах наших граждан, так как у многих есть члены семей, не являющиеся гражданами РФ, но "все равно они являются частью семьи гражданина РФ".

Мария Захарова: "За рубежом находятся сотни тысяч россиян".

Фото: Piter.tv