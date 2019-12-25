Она назвала 2020 год временем помощи.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что на фоне пандемии россияне осознали своё единство. Заявление она сделала на церемонии награждения волонтеров, оказывавших помощь в период пандемии в усадьбе Середниково.

Это время дало нам возможность почувствовать, что такое настоящее единство. Это время могло нас разъединить, но, как видите, оно многих из нас объединило. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Она назвала 2020 год временем помощи, несмотря на многие негативные оценки года от других людей.

Захарова поблагодарила всех, кто проявил душевную, материальную и финансовую щедрость по отношению к другим.

Ранее МИД РФ отреагировал на задержание россиян в Белоруссии.