Подчёркивается, что всю логистику им обеспечивала белорусская фирма.

МИД РФ отреагировал на задержание россиян в Белоруссии. По мнению ведомства, позиция Минска по задержанию россиян в республике не выдерживает никакой критики. Об этом сказано в официальном заявлении министерства.

Указанная группа следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимы документы, включая авиабилеты. цитата из заявления МИД

В нём подчёркивается, что всю логистику им обеспечивала белорусская фирма. Группа не попала на рейс Минск-Стамбул — о причинах неизвестно. Именно по этому, считает МИД, группа задержалась в Белоруссии и ждала, пока белорусская компания купит новые билета.

В российском ведомстве отметили, что попытки обвинить РФ во вмешательстве во внутренние дела вызывают "по меньшей мере, недоумение". МИД требует, чтобы сотрудники российского консульства могли попасть к задержанным.

Рассчитываем на взвешенный объективный подход белорусской стороны

Ранее источники заявил, что арестованные в Белоруссии сотрудники "ЧВК "Мар" не могли вмешаться в выборы президента.