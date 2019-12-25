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МИД РФ отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
Сегодня, 8:13
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matveyvn

МИД РФ отреагировал на задержание россиян в Белоруссии

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Подчёркивается, что всю логистику им обеспечивала белорусская фирма.

МИД РФ отреагировал на задержание россиян в Белоруссии. По мнению ведомства, позиция Минска по задержанию россиян в республике не выдерживает никакой критики. Об этом сказано в официальном заявлении министерства.

Указанная группа следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимы документы, включая авиабилеты.

цитата из заявления МИД

В нём подчёркивается, что всю логистику им обеспечивала белорусская фирма. Группа не попала на рейс Минск-Стамбул — о причинах неизвестно. Именно по этому, считает МИД, группа задержалась в Белоруссии и ждала, пока белорусская компания купит новые билета.

В российском ведомстве отметили, что попытки обвинить РФ во вмешательстве во внутренние дела вызывают "по меньшей мере, недоумение". МИД требует, чтобы сотрудники российского консульства могли попасть к задержанным.

Рассчитываем на взвешенный объективный подход белорусской стороны

Ранее источники заявил, что арестованные в Белоруссии сотрудники "ЧВК "Мар" не могли вмешаться в выборы президента.

Теги: белоруссия, мид рф, чвк
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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