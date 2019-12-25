Источник: арестованные в Белоруссии сотрудники "ЧВК "Мар" не могли вмешаться в выборы президента

Автор военного Telegram-канала Reverse Side of The Medal (RSOTM) в беседе с бывшим бойцом ЛНР рассказал, что охранная компания "ЧВК "Мар", сотрудников которой задержали в Белоруссии, ранее сопровождала гуманитарные грузы для жителей Донбасса. Не исключено, что имена некоторых членов "Мар" могут фигурировать в списках украинского националистического сайта "Миротворец". Утверждается, что накануне сотрудники именно этого предприятия были задержаны белорусскими силовиками.

"ЧВК "Мар" - это частное охранное предприятие, базирующееся в Северной столице. Несмотря на значение аббревиатуры, эта "ЧВК" не является частной военной компанией, а просто носит такое название, потому что оно звучит "круче", чем ЧОП.

Автор Telegram-канала RSOTM подтвердил, что ни к каким боевым действиям "Мар" отношения не имеет. Уточняется, что заполучив контракт на обеспечение охраны объекта на Ближнем Востоке, сотрудники "ЧВК "Мар" направлялись в Турцию через Белоруссию (поскольку у Москвы с Анкарой сейчас довольно напряженные отношения). Однако произошло недоразумение и россиян задержали, приняв их чуть ли не за снайперов Майдана. Чоповцев записали в "вагнеровцы" на основании приставки "ЧВК" в начале названия.

"Я думаю, что ЧВК "Вагнер" стало нарицательным названием для всех, скажем так, русских охранных и военных организаций, — отметил источник. — Знаешь, за границей долго никто не разбирается – украинец ты, белорус, — всех называют русскими. Поэтому скоро всех русских бойцов будут называть "вагнеровцы".

Абсурдно верить в то, что группа из тридцати трех безоружных мужчин приехала в Белоруссию, чтобы свергнуть действующего президента в разгар предвыборной кампании, считает источник. При всем желании, пара-тройка десятков человек – слишком маленький отряд, чтобы подвинуть такого сильного лидера, как Александр Лукашенко, добавил он.