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Транспортные полицейские задержали мужчину за поджог релейного шкафа под Ростовом-на-Дону

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Отмечается, что мужчина совершил поджог ради денежного вознаграждения, предложенного анонимным заказчиком.

Транспортные полицейские задержали мужчину за поджог релейного шкафа под Ростовом-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД по региону.

По данным следствия, инцидент произошел на перегоне Заречная – Красный Сад. Злоумышленник взломал и поджег релейный шкаф, что привело к временной задержке движения трех пассажирских поездов. Прибывшие на место полицейские обнаружили следы горючей жидкости.

Задержанным оказался 28-летний житель поселка Белозерный. Отмечается, что мужчина совершил поджог ради денежного вознаграждения, предложенного анонимным заказчиком. Он снимал свои действия на мобильный телефон. Возбуждено уголовное  дело.

Ранее мы сообщали, что в Красноярске задержан курьер мошенников, убедивших пенсионерку отдать на замену "меченые" деньги.

Видео: ГУВД по Ростовской области

Теги: задержание, поджог релейных шкафов, полиция, ростов-на-дону
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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