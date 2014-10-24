Сумма ущерба составила 2 млн рублей.

В Красноярске задержан курьер мошенников, убедивших пенсионерку отдать на замену "меченые" деньги. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным следствия, пожилой женщине позвонили злоумышленники. Они убедили потерпевшую в том, что у нее все деньги "меченные". Ей предложили заменить финансы через доверенного человека. Пенсионерка передала 2 млн рублей прибывшему курьеру.

Правоохранители быстро вышли на след подозреваемого. Отмечается, что 20-летний курьер перевел похищенные средства мошенникам. Возбуждены уголовные дела.

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Видео: УМВД по Красноярскому краю