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В Липецкой области выявили факт незаконного потребления электроэнергии

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Предварительный ущерб оценивается более чем в 6,1 млн рублей.

В Липецкой области выявили факт незаконного потребления электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным следствия, в Ельце задержали 40-летнего мужчину, организовавшего майнинг криптовалюты с незаконным подключением к электросетям. Он разместил оборудование в двух местах: в гараже и замаскированном под погреб бункере с бетонными стенами.

Предварительный ущерб оценивается более чем в 6,1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Москве задержали восьмерых подозреваемых в хищении сбережений граждан под видом оказания финансовых услуг.

Видео: УМВД по Липецкой области

Теги: елец, липецкая область, полиция, электроэнергия
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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