Предварительный ущерб оценивается более чем в 6,1 млн рублей.

В Липецкой области выявили факт незаконного потребления электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным следствия, в Ельце задержали 40-летнего мужчину, организовавшего майнинг криптовалюты с незаконным подключением к электросетям. Он разместил оборудование в двух местах: в гараже и замаскированном под погреб бункере с бетонными стенами.

Предварительный ущерб оценивается более чем в 6,1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Москве задержали восьмерых подозреваемых в хищении сбережений граждан под видом оказания финансовых услуг.

Видео: УМВД по Липецкой области