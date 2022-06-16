От действий злоумышленников пострадали более 250 граждан.

В Москве задержали восьмерых подозреваемых в хищении сбережений граждан под видом оказания финансовых услуг. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, в течение лет злоумышленники от имени партнера известных банков предлагали гражданам помощь в получении кредитов. С ними заключались договоры на оказание юридических услуг. Спустя время сообщники сообщали клиентам о якобы плохой кредитной истории и принуждали немедленно оплатить оказанную услугу в полном объеме.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали восьмерых подозреваемых в мошенничестве. От действий злоумышленников пострадали более 250 граждан. Материальный ущерб может превышать 20 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Югре директор стройфирмы уличен в организации незаконного пребывания мигрантов.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА