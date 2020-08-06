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Посольство РФ ответило на доклад США о "российской пропаганде"

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Цель этого доклада — отвлечь внимание от предложений РФ.

Посольство РФ ответило на доклад США о "экосистеме российской пропаганды", который подготовил Центр глобального взаимодействия при Госдепартаменте.

Российские дипломаты считают, что цель этого доклада — отвлечь внимание от предложений РФ о возобновлении сотрудничества по главным направлениям. Комментарий российского посольства в США опубликован на его странице в Facebook.

Любой голос, противоречащий Вашингтону, объявляется "дезинформацией" на службе "Кремля" и российских спецслужб.

цитата из сообщения

Дипломаты посоветовали Госдепу подписаться на официальные аккаунты российских внешнеполитических ведомств, чтобы получать информацию из проверенных источников.

Ранее Захарова оценила обещание США заплатить за данные о вмешательстве в выборы.

Видео: МИД России

Теги: посольство рф, пропаганда, сша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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