Посольство РФ ответило на доклад США о "российской пропаганде"

Посольство РФ ответило на доклад США о "экосистеме российской пропаганды", который подготовил Центр глобального взаимодействия при Госдепартаменте.
Российские дипломаты считают, что цель этого доклада — отвлечь внимание от предложений РФ о возобновлении сотрудничества по главным направлениям. Комментарий российского посольства в США опубликован на его странице в Facebook.
Любой голос, противоречащий Вашингтону, объявляется "дезинформацией" на службе "Кремля" и российских спецслужб.
цитата из сообщения
Дипломаты посоветовали Госдепу подписаться на официальные аккаунты российских внешнеполитических ведомств, чтобы получать информацию из проверенных источников.
Ранее Захарова оценила обещание США заплатить за данные о вмешательстве в выборы.
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