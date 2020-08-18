США представили план уничтожения "Панцирей-С1"

Армия разрабатывает новые беспилотники, работающие в автономном режиме.

США представили план уничтожения российских "Панцирей-С1". Об этом рассказали журналисты из издания The Drive. Американская армия продемонстрировала программу создания семейства многоцелевых беспилотных летательных аппаратов воздушного старта.

Аппараты необходимы для ликвидации систем ПВО, РЭБ и комплексы залпового огня. Они будут функционировать в полуавтономном режиме вместе с другими дронами или пилотируемыми самолетами. Также новые беспилотники смогут создавать "рой". рассчитанный на автономную деятельность. Устройства будут выполнять работу в качестве "камикадзе" или приманок.

В США рассказали, что новые дроны будут отличаться небольшими размерами и массой до 100 кг. При этом они должны развивать скорость до 130 километров в час при дальности полета до 350 километров.

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Видео: YouTube / Правда жизни