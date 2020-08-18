ПВО Дамаска потерпели ущерб в 30%.

Сирийские войска понесли большие потери после ударов израильских F-16. По данным "Репортера", ущерб для местных систем ПВО достиг показателя в 30%. Журналисты отметили, что армия Иерусалима поражает цели несмотря на то, что у Дамаска есть современные комплексы, способные засечь и обезвредить летящие ракеты.

ВВС Израиля за последние два года противостояния проиранским террористическим группировкам на территории Сирии уничтожили третью часть сирийской ПВО сообщение The Jerusalem Post

Авторы публикации отметили, что с 2013 года Израилем ведется "межвоенная кампания" против Тегерана. При этом Иерусалим атакует объекты в Сирии и Ираке с целью ликвидации в странах проиранских террористов, а также для пресечения поставок оружия, идущих боевикам.

Напомним, что за три года Сирия выпустила по истребителям Израиля 844 ракеты. В местных СМИ заметили, что атаки ПВО Дамаска не являются неожиданными для израильтян. Ни одна ракета не смогла поразить самолеты ВВС Израиля, хотя на вооружении Дамаска находятся "Панцирь-С1" и С-300 российского производства.

Израильские военные сообщили о предотвращении теракта в Вифлееме.

Видео: YouTube / AiirSource Military