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Израильские военные сообщили о предотвращении теракта в Вифлееме
Сегодня, 8:37
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lesjasap

Израильские военные сообщили о предотвращении теракта в Вифлееме

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Мужчина хотел бросить "коктейль Молотова" в гробницу Рахили.

Израильские военные сообщили о предотвращении теракта в Вифлееме. Об этом представители ЦАХАЛ написали в собственном Twitter-аккаунте. Специалисты объяснили, что трагедия могла произойти утром 17 августа недалеко от гробницы праматери на Западном берегу реки Иордан.

Солдаты Армии обороны Израиля предотвратили попытку террористической атаки на территории близ святыни - гробницы Рахили в городе Вифлеем

сообщение ЦАХАЛ

Военные рассказали, что заметили террориста с "коктейлем Молотова". Мужчина попытался кинуть зажженный предмет в направлении гробницы. В ответ на это солдаты открыли огонь. Им удалось ликвидировать цель.

Израиль поразил военные объекты ХАМАС в ответ на запуск шаров со взрывчаткой.

Теги: вифлеем, израиль, цахал
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Происшествия, Терроризм,

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