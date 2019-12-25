Мужчина хотел бросить "коктейль Молотова" в гробницу Рахили.

Израильские военные сообщили о предотвращении теракта в Вифлееме. Об этом представители ЦАХАЛ написали в собственном Twitter-аккаунте. Специалисты объяснили, что трагедия могла произойти утром 17 августа недалеко от гробницы праматери на Западном берегу реки Иордан.

Солдаты Армии обороны Израиля предотвратили попытку террористической атаки на территории близ святыни - гробницы Рахили в городе Вифлеем сообщение ЦАХАЛ

Военные рассказали, что заметили террориста с "коктейлем Молотова". Мужчина попытался кинуть зажженный предмет в направлении гробницы. В ответ на это солдаты открыли огонь. Им удалось ликвидировать цель.

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