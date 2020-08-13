В четвертый раз за месяц ЦАХАЛ приходится атаковать объекты ХАМАС из-за шаров со взрывчаткой.

Израиль поразил военные объекты ХАМАС в ответ на запуск шаров со взрывчаткой. В четвертый раз военно-воздушные силы страны ликвидируют инфраструктурные объекты в Секторе Газа. Это делается в ответ на запуск по территории Израиля воздушных шаров, вместе с которыми находятся опасные устройства. Запуск производился 6, 9, 12 и 13 августа.

Военные самолеты, вертолеты и танки ЦАХАЛ атаковали несколько целей террористической организации ХАМАС на территории сектора Газа сообщение армии Израиля

В ЦАХАЛ отметили, что атаковали объекты, относящиеся к военно-морским силам ХАМАС, а также подземную инфраструктуру и наблюдательные пункты радикально настроенных боевиков.

Израиль закрыл КПП на границе с Газой.

Видео: TG / Военный обозреватель