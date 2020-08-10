Из сектора газа опять были запущены шары со взрывчаткой.

Армия Израиля нанесла удар по наблюдательному посту ХАМАС. Об этом сообщили представители пресс-службы ЦАХАЛ. Специалисты объяснили, что запустили ракеты по объекту в секторе Газа. Таким образом Иерусалим ответил на действия боевиков, запускавших воздушные шары со взрывчаткой.

В ответ на это недавно воздушное судно армии обороны Израиля нанесло удар в северной части сектора Газа сообщение ЦАХАЛ

Истребители ВВС Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС.

Видео: Telegram / Военный обозреватель