Ранее из сектора Газа в Израиль долетели воздушные шары со взрывчаткой.

Истребители ВВС Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС в северной части сектора Газа. Об этом сообщили представители пресс-службы израильской армии ЦАХАЛ. Военные отметили, что реакция стала ответом на запуск баллона со взрывчаткой.

В ответ на это недавно истребитель и самолёт ЦАХАЛ нанесли удар по инфраструктуре, используемой для подпольной деятельности группировки ХАМАС сообщение военных Израиля

Напомним, что днем ранее местная полиция нашла на территории промышленной зоны подозрительные воздушные шары. Инцидент произошел около города Арад. Оперативники выяснили, что в шарах находилась взрывчатка. Объекты были запущены из сектора Газа.

Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на обстрел.

Видео: YT / Israeli Air Force