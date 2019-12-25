Израильские поселенцы подожгли мечеть около палестинской Рамаллы

Израильские поселенцы подожгли мечеть недалеко от палестинской Рамаллы на Западном берегу. Об этом сообщили местные журналисты из ВАФА со ссылкой на заявление мэра Аль-Биры Аззама Исмаила.
Поселенцы ворвались в город на рассвете, написали расистские лозунги на внутренних стенах мечети и подожгли здание
заявление мэра Аль-Биры Аззама Исмаила
В комментарии "РИА Новостям" секретарь исполнительного комитета ООП Саиб Орейкат осудил действия активистов. Он объяснил, что израильские граждане написали на стене мечети "Арабов - в осаду, эта земля для евреев". По словам чиновника, таким поведением Иерусалим говорит о расизме и апартеиде.
Представитель движения ХАМАС Хазем Кассем посчитал действия израильтян варварством и враждебным отношением по отношению к другим религиям.
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