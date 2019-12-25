Тегеран планирует провести военные учения в море.

Иран вывел в Ормузский пролив модель авианосца США. Об этом сообщили журналисты Associated Press со ссылкой на фотографии спутника, размещенные компанией Maxar Technologies.

В информационном агентстве отметили, что иранский макет напоминает американский авианосец типа "Нимиц". Однако объект по размерам меньше оригинала. Длина оригинального судна достигает 300 метров, в ширина - 75 метров. Копия Тегерана представляет собой объект в 200 метров в длину и 50 - в ширину. на палубе авианосца заметны 16 моделей боевой авиации.

В Иране планируют в ближайшее время провести военные учения в море. В 2015 году Комитет стражей исламской революции Ирана использовали в боевых тестах похожий макет корабля. Он был потоплен ракетами класса "земля-море".

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Фото: Maxar Technologies

