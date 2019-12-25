Махмуд Мусави Маджд был обвинен в передаче данных о местоположении генерала Касема Сулеймани.

В Иране казнили обвиняемого в шпионаже на ЦРУ. Об этом сообщили представители медиаслужбы судебных властей страны. Информацию передает информационное агентство Mehr. Журналисты объяснили, что жизни лишился Махмуд Мусави Маджд, который считался информатором США. Иран считал, что мужчина указал американа местонахождение командующего специальным подразделением "Аль-Кудс" КСИР генерала Касема Сулеймани. Позже военачальника убили военные из США в Багдаде. Трагедия произошла 3 января 2020 года.

Верховный суд Ирана установил, что именно Маджд передавал США данные о локациях генерала Сулеймани. Приговоренного также обвинили в связи с израильской разведкой "Моссад". Отмечалось, что подозреваемый получал оплату своего труда в долларах.

Стало известно о гибели офицера ЦРУ, курировавшего атаку на Сулеймани.