В США назвали причину убийства Сулеймани

Ликвидация иранского генерала стала причиной серьезного обострения ситуации на Ближнем Востоке.

США убили иранского генерала Касема Сулеймани из-за готовящихся им покушений на американских дипломатов и военнослужащих. Об этом каналу Fox News заявил советник Трампа по нацбезопасности Роберт О"Брайен.

По словам политика, Вашингтон располагал весомой информацией, которая указывала на то, что Сулеймани и те, с кем он был в сговоре, готовились убить большое число американских дипломатов и солдат в ближайшие дни.

Иранский генерал был убит в ночь на 3 января во время авиаудара вблизи аэропорта Багдада. Трамп назвал погибшего военнослужащего "террористом номер один в мире" и отметил, что ликвидация Сулеймани помогла предотвратить войну.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Касема Сулеймани. В НАТО призвали Иран воздержаться от провокаций после убийства военного. В ответ на действия Ирана США начали готовятся к возможному ответу со стороны арабского государства.

Видео: YouTube /