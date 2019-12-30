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В НАТО призвали Иран воздержаться от провокаций после убийства Сулеймани

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Иранский генерал был убит в ночь на 3 января во время авиаудара вблизи аэропорта Багдада.

Представители стран НАТО провели экстренное заседание Североатлантического совета в связи с обострившейся ситуацией на Ближнем Востоке. Об итогах встречи сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Альянс призвали Иран воздерживаться от провокаций и насилия после убийства генерала Касема Сулеймани в результате американского авиаудара. Он сообщил, что НАТО не принимал участие в принятии решении об устранении генерала. Он добавил, что НАТО высоко оценил брифинг США, во время которого была озвучена обоснованность действий Вашингтона. В подробности он не вдавался. 

Иранский генерал был убит в ночь на 3 января во время авиаудара вблизи аэропорта Багдада. Вместе с ним погибли еще десять человек. Трамп назвал погибшего военнослужащего "террористом номер один в мире" и отметил, что ликвидация  Сулеймани помогла предовраить войну. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Касема Сулеймани.

Видео: YouTube / BBC News

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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