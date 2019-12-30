В США готовятся к возможному ответу Ирана на убийство Сулеймани

Вашингтон предупредил свои войска о возможном нападении.

В США начали подготовку к возможному ответу Ирана на убийство генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает AP со ссылкой на источники.

СМИ пишет, что Вашингтон предупредил свои корабли на Ближнем Востоке о вероятности крупной атаки в ближайшие день-два. Также о возможном нападении проинформированы высокопоставленные американские руководители или военные командиры.

По информации источника, Иран рассредоточил свои военные суда. Сделано это для готовящейся атаки или укрепления обороны, пока неизвестно. Для обеспечение дополнительной защиты США приостановили тренировки военных и передислоцировали часть солдат из Кувейта в Ирак.

Иранский генерал был убит в ночь на 3 января во время авиаудара вблизи аэропорта Багдада. Вместе с ним погибли еще десять человек. Трамп назвал погибшего военнослужащего "террористом номер один в мире" и отметил, что ликвидация Сулеймани помогла предотвратить войну. Глава США также добавил, что в случае атаки, Вашингтон нанесет удар по 52 важным объектам Ирана.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Касема Сулеймани. В НАТО призвали Иран воздержаться от провокаций после убийства военного.

Видео: YouTube / MILITARY CHANNEL