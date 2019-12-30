Тегеран готовит ответный удар по США

Конфликт между странами обострился после убийства генерала Касема Сулеймани.

Иран готов нанести удар по США в ответ на убийство генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Об этом заявил советник президента Ирана Али Хаменеи Хосейн Дехган в беседе с CNN.

Политик отметил, что именно США начали "войну", поэтому Вашингтон должен принять "достойный ответ на свои действия". По его словам именно равноценный ответ может закончить конфликт. Он также прокомментировал слова Трампа, о возможном ударе США по 52 важным объектам Ирана. Дехган отметил, что Тегеран может достать до 300 объектов Америки.

Генерала Касем Сулеймани погиб в ходе авиаудара по аэропорту в Багдаде. В Пентагоне заявили, что удар по аэропорту санкционировал президент США Дональд Трамп. В Вашингтоне Сулеймани считают причастным к атакам на базы коалиции и посольство США в Ираке.

Видео: YouTube / ynet