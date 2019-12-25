Иран выдал ордер на арест Трампа за убийство Сулеймани

Тегеран требует от Интерпола объявить президент США в международный розыск.

Иран выдал ордер на арест Дональда Трампа за убийство генерала элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Об этом рассказали журналисты из агентства Mehr. Они объяснили, что суд Тегерана обратился к Интерполу с требованием внести американского лидера в международный розыск.

Удалось идентифицировать в общей сложности 36 человек, участвовавших в подготовке и занимавшихся вопросом убийства Касема Сулеймани Али Мехр, прокурор Ирана

Эксперт заметил, что в перечне подозреваемых в преступлении значатся военные и политические деятели США и других стран. Он добавил, что возглавляет список президент Америки. Власти Ирана выдали ордер на арест всех фигурантов расследования.

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