Об этом рассказал генерал Кеннет Маккензи.

США перебрасывают в Ирак системы ПВО для защиты от Ирана. Об этом заявили "РИА Новости" со ссылкой на командующего США генерала Кеннета Маккензи. Военный из Центрального командовали рассказал об этом во время заседания в комитете по вооруженным силам в палате представителей. По словам эксперта, Америка делает это для обеспечения безопасности от потенциальной атаки от Ирана.

Напомним, что в январе 2020 года Иран нанес ракетные удары по базе в Ираке. Там находились расквартированные американские солдаты. Удары стали ответом на уничтожение США в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани. Изначально командование войсками заявило, что из военных никто не пострадал. Позже стало известно, что в результате атаки все-таки были раненые.

Ранее американская подлодка всплыла у российской базы в Арктике.

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