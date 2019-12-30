Стало известно о гибели офицера ЦРУ, курировавшего атаку на Сулеймани

Он погиб в результате крушения американского военного самолета в Афганистане.

Стало известно о гибели высокопоставленного офицера ЦРУ США Майкла Д"Андреа (Michael D"Andrea), который курировал операции на Ближнем Востоке и, в частности, атаку на иранского генерала Касема Сулеймани. Д"Андреа погиб в результате крушения американского военного самолета в провинции Газни в Афганистане. Об этом пишет иранское агентство Mehr.

О гибели высокопоставленных сотрудников ЦРУ ранее заявляли представители движения "Талибан" (запрещено в России). Они не уточняли имен разведчиков, а американская сторона эту информацию никак не комментировала.

Изначально сообщалось, что в Газни разбился Ariana Afghan Airlines, летевший в Нью-Дели. Однако представители авиакомпании опровергли эту информацию. Позже американский чиновник, желающий остаться анонимом, сообщил, что самолет принадлежал Вооруженным силам США. На месте крушения обнаружили обломки Bombardier E-11A BACN, который используется в качестве воздушного узла связи в условиях горного ландшафта. Ответственность за случившееся взял на себя "Талибан" (организация, запрещенная в РФ).

Напомним, генерал Касем Сулеймани был убит 3 января в аэропорту Багдада в результате авиаудара США.

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