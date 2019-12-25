Армия Израиля поразила несколько объектов движения ХАМАС.

Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на обстрел. Об этом сообщила пресс-служба местной армии. Они рассказали, что истребители поразили цели движения ХАМАС в секторе Газа. Военные ответили на запуск ракеты по территории Израиля, который произошел в воскресенье 2 августа.

Недавно израильские истребители и летательные аппараты поразили террористические цели ХАМАС в секторе Газа сообщение армии Израиля

В списке пораженных целей ХАМАС числится завод по производству бетона для строительства тоннелей, а также подземные структуры. В Израиле отметили, что с серьезность изучают вопросы, связанные с любой террористической деятельностью внутри государства, а также с попытками нанести вред гражданскому населению.

Напомним, что палестинские радикалы 2 августа попытались выпустить из сектора газа ракеты по Израилю. Ее перехватили система ПВО "Железный купол". Ранее оповещающие сирены сработали в городе Сдерот на юге Израиля. Армия заявила, что предотвратила попытку заложения взрывчатки у границы с Сирией.

Мы предотвратили попытку 4 террористов установить взрывчатку возле пограничного ограждения. Наши войска и самолеты открыли огонь по этому отряду, и было установлено, что мы попали сообщение армии в Twitter

Опубликовано видео взрыва ракеты на шоссе в Израиле, выпущенной из сектора Газа.