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Опубликовано видео взрыва ракеты на шоссе в Израиле, выпущенной из сектора Газа

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Из сектора Газа по Израилю выпущено 50 ракет.

Сектор Газа выпустил по Израилю 50 ракет, одна из которых упала на шоссе недалеко от Ган Явне.

В сети опубликовано видео с камеры наблюдения, которая запечатлела момент взрыва ракеты на шоссе недалеко от израильского города Ган Явне утром во вторник, 12 ноября. В результате взрыва ракете пострадал 35-летний мужчина, он получил осколочные ранения.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля сообщает, что утром 12 ноября из сектора Газа по Израильской территории выпущено 50 ракет. 20 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол".

Сегодня ранее: Видео из аэропорта Чикаго: Самолет при посадке занесло и вынесло с ВПП в поле.

Видео: Twitter/@AmichaiStein1

Фото: newsru.co.il

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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