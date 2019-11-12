Опубликовано видео взрыва ракеты на шоссе в Израиле, выпущенной из сектора Газа

Из сектора Газа по Израилю выпущено 50 ракет.

Сектор Газа выпустил по Израилю 50 ракет, одна из которых упала на шоссе недалеко от Ган Явне.

В сети опубликовано видео с камеры наблюдения, которая запечатлела момент взрыва ракеты на шоссе недалеко от израильского города Ган Явне утром во вторник, 12 ноября. В результате взрыва ракете пострадал 35-летний мужчина, он получил осколочные ранения.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля сообщает, что утром 12 ноября из сектора Газа по Израильской территории выпущено 50 ракет. 20 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол".

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Видео: Twitter/@AmichaiStein1

Фото: newsru.co.il