Путин: Россия будет и далее выступать одним из центров мировой политики

По словам президента, Москва будет выполнять миссию по поддержанию глобального баланса.

Россия будет и далее выступать одним из центров мировой политики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на приеме верительных грамот у новых послов иностранных государств.

По словам главы государства, Москва будет и дальше выполнять исторически сложившуюся миссию по поддержанию глобального баланса. Он добавил, что власти будут выстраивать многополярную международную систему, которая обеспечит возможности для развития на основе объединительной и конструктивной повестки дня.

Ранее Путин заявил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами.

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