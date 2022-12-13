Путин: Россия открыта к диалогу со всеми странами

Он подчеркнул, что Россия не собирается ни от кого изолироваться.

Россия открыта к диалогу со всеми странами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на приеме верительных грамот у новых послов иностранных государств.

Глава государства отметил, что Москва готова вести диалог со всеми государствами без исключения. Он подчеркнул, что Россия не собирается ни от кого изолироваться. Также Путин отметил, что страна не имеет предвзятых и враждебных намерений к кому бы то ни было.

Ранее Путин напомнил иностранным послам о теракте на "Северном потоке".

Видео: kremlin.ru