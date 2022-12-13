Путин напомнил иностранным послам о теракте на "Северном потоке"

Глава РФ призвал Данию поддержать учреждение независимой комиссии по расследованию диверсии.

Российский президент Владимир Путин на торжественном вручении верительных грамот иностранным послам напомнил дипломатам о теракте на "Северных потоках". Глава государства выразил надежду на учреждение международной комиссии по расследованию данного преступления, которое произошло в акватории Балтийского моря.

Упомяну в первую очередь об имевших место в сентябре 2022 года диверсия на газопроводах. Мы надеемся, господин посол, что датская сторона поддерживает наше предложение об учреждении независимой международной комиссии об установлении всех обстоятельств случившегося. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что взрывы на российских газопроводах произошли 26 сентября 2022 года сразу по двум экспортным веткам в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Компания-оператор трубопроводов Nord Stream AG сообщала о том, что инциденты беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. В настоящее время Генеральная прокуратура России инициировала уголовное дело об акте международного терроризма.

Путин: использование Вашингтоном цветных революций привело к конфликту на Украине.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ