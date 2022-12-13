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Путин: использование Вашингтоном цветных революций привело к конфликту на Украине

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Глава РФ рассказал Линн Трейси о позиции России по причинам украинского кризиса.

Российский президент Владимир Путин обвинил американские власти с их внешней политикой поддержки цветных революций в провоцировании нынешнего украинского кризиса. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках торжественного мероприятия по вручению верительных грамот иностранным послам. Политик обратился к американскому дипломату Линн Трейси.

Уважаемая госпожа посол, не хочется нарушать благостной обстановки, знаю, что, возможно, не согласитесь с моим мнением, но не могу не сказать сегодня о том, что использование Соединенными Штатами Америки в своей внешней политике таких инструментов .... поддержка в этой связи госпереворота в Киеве в 2014 году в конечном-то итоге и привела к сегодняшнему украинскому кризису.

Владимир Путин, президент РФ

Путин заявил, что отношения России и США переживают глубокий кризис.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: владимир путин, госпереворот, линн трейси, посол, цветная революция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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