Путин: использование Вашингтоном цветных революций привело к конфликту на Украине

Российский президент Владимир Путин обвинил американские власти с их внешней политикой поддержки цветных революций в провоцировании нынешнего украинского кризиса. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках торжественного мероприятия по вручению верительных грамот иностранным послам. Политик обратился к американскому дипломату Линн Трейси.

Уважаемая госпожа посол, не хочется нарушать благостной обстановки, знаю, что, возможно, не согласитесь с моим мнением, но не могу не сказать сегодня о том, что использование Соединенными Штатами Америки в своей внешней политике таких инструментов .... поддержка в этой связи госпереворота в Киеве в 2014 году в конечном-то итоге и привела к сегодняшнему украинскому кризису.

Владимир Путин, президент РФ